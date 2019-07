Com a chegada do mês de julho e das férias escolares, aumenta o fluxo de veículos do interior ao litoral e, consequentemente, o número de acidentes registrados nas rodovias que cortam o Piauí. Segundo a PRF, somente na primeira quinzena do mês de julho, 50 acidentes já foram contabilizados e cinco pessoas foram mortas nas rodovias federais que cruzam o Estado.

Dentre os acidentes registrados durante o período, 16 foram graves deixando 60 pessoas feridas. O último ocorreu na noite deste domingo (14), quando seis ciclistas foram atropelados quando trafegavam às margens da BR-343, próximo a Buriti dos Lopes. Entre os feridos estão uma grávida e uma criança de 9 anos.

Segundo a PRF, neste fim de semana, a quantidade de veículos comparado a finais de semana do mês de maio sofreu um acréscimo de 61,14%, o que torna o trânsito intenso na região. A corporação espera que esse índice aumente ainda mais na segunda quinzena do mês de julho.

PRF registra cinco mortes em acidentes na 1ª quinzena de julho. (Foto: Divulgação/PRF)



Até ontem, 3.075 pessoas foram submetidas ao teste de alcoolemia, 54 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool no sangue e 12 pessoas foram detidas por este mesmo motivo. Além disso, 200 pessoas foram flagradas realizando ultrapassagem em local proibido e 408 pessoas foram autuadas por estar conduzindo veículo acima da velocidade permitida para o local.

Para evitar acidentes, é importante que os motoristas fiquem atentos às leis de trânsito e às sinalizações nas rodoviais. A PRF orienta a todos os condutores que devido ao grande fluxo de veículos nesse período, realizem uma revisão preventiva nos veículos e planejem a viagem utilizando os horários alternativos como forma de evitar engarrafamentos.

Com o intuito de coibir infrações de trânsito que podem resultar em acidentes, a PRF intensificou a fiscalização nas rodoviais através de radares e etilômetros que estarão distribuídos em pontos estratégicos para impedir excessos cometidos por alguns condutores nos deslocamentos ao longo das rodovias do Estado.

Nathalia Amaral