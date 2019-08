PRF registra aumento na quantidade de veículos recuperados no Piauí

Em 2019, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já recuperou 121 veículos roubados nas rodovias que cortam o estado do Piauí. O número representa um crescimento de 47% em relação a quantidade de veículos recuperados no mesmo período do ano passado.



De acordo com a PRF, quadrilhas especializadas em roubos de veículos estão cada vez mais versáteis em clonagem e roubos de veículos. Esse fator motivou a instituição a investir cada vez mais em capacitação de agentes em identificação veicular.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já recuperou 121 veículos roubados nas rodovias que cortam o estado do Piauí (Foto: Divulgação/PRF)



O roubo e furto de documentos em branco de Detrans de várias Unidades da Federação tem contribuído para essa fraude veicular, o que pode causar cada vez mais danos materiais a quem vai adquirir um veículo automotor no estado.

A orientação da PRF a todas as pessoas que pretendem adquirir um veículo é procurar as instituições de trânsito e policiais para verificar a procedência do bem antes de efetivar a compra.

A Polícia Rodoviária Federal também informa que nos próximos meses pretende intensificar ainda mais as fiscalizações para coibir a prática de roubos de veículos nas rodovias que cortam o Piauí.

Natanael Souza