PRF registra 21 acidentes com três mortes no feriado de Corpus Christi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) registrou 21 acidentes durante o feriado prolongado de Corpus Christi nas rodovias piauienses. Destes, 12 foram consideradas ocorrências graves. Os acidentes deixaram 21 pessoas feridas e três mortos. O aumento no número de ocorrências foi de 10% em relação ao mesmo período do ano passado e o número de óbitos foi 50% maior que o total registrado no feriado de 2018.



O balanço final da Operação Corpus Christi foi apresentado na manhã desta segunda-feira (24). De acordo com o inspetor Cendom, porta-voz da PRF, apesar do aumento geral no número de acidentes em relação a 2018, observou-se uma queda na quantidade de ocorrências registradas na região metropolitana de Teresina.

“A maior parte dos acidentes se concentraram no interior. Aqui na região de Teresina, Demerval Lobão e Piripiri, nós tivemos uma redução nas ocorrências. Agora, o número de acidentes graves é que gera uma preocupação maior, porque eles subiram 23% em relação ao ano passado”, explica o inspetor.



Foto: Arquivo O Dia

Mortes

Os três óbitos contabilizados durante o feriado aconteceram em dois acidentes. Os dois primeiros se deram na madrugada do ultimo sábado, quando uma picape saiu da pista e capotou na BR-343, entre as cidades de Jerumenha e Floriano. As vítimas fatais foram identificadas como Jonas de Sousa Ferreira e Antônio Nogueira Carvalho. Eles seguiam de Corrente para o município de Joca Marques.

Já a terceira morte foi registrada na BR-407, região de Acauã, por volta do meio de dia de sábado. A ocorrência foi o atropelamento de um animal na pista, que resultou na morte do condutor do veículo. A PRF não informou seu nome.



Foto: Arquivo O Dia

Volta do feriado

Devido à volta do feriado prolongado, o trânsito nos trechos metropolitanos das rodovias BR-316 e BR-343, que são as principais vias de acesso a Teresina, encontram-se com trânsito lento e engarrafado em alguns pontos na manhã de hoje (24). A PRF pede calma e prudência aos motoristas e equipes reforçam a fiscalização nesses locais para garantir que o tráfego flua mais facilmente.

Maria Clara Estrêla