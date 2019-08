PRF recuperou 117 veículos roubados de janeiro a agosto

Dados divulgados nesta quinta-feira (15) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que, somente em 2019, 117 veículos roubados foram recuperados por agentes nas rodovias federais que cruzam o Piauí, o que representa um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado.

A última apreensão ocorreu na tarde desta quarta-feira (14), em uma fiscalização de rotina na BR-343 na cidade de Teresina. Segundo a PRF, o veículo, um Fiat/Strada Adventure, estava sendo conduzido por um homem de 62 anos, que não teve a identidade revelada. No momento da abordagem, os agentes solicitaram os documentos do veículo e do condutor, mas o motorista não apresentou a documentação exigida.

Veículo havia sido roubado e apresentava placas clonadas. (Foto: Divulgação/PRF)

Ao realizarem inspeção minuciosa no veículo ficou comprovado que as placas de identificação do veículo presentes não faziam referência ao bem apresentado. Ao realizarem um trabalho mais aprofundado ficou comprovado que o veículo em questão havia sido roubado na cidade de Goiânia - GO, em 2011, e que o mesmo utilizava placas clonadas.



Diante dessa situação, o condutor foi enquadrado por receptação e foi encaminhado juntamente com o veículo à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos legais cabíveis.







Nathalia Amaral