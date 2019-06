PRF: recuperação de carros em 2019 já representa 69% de 2018

O combate ao furto e roubo de veículos tem sido uma das prioridades para a Polícia Rodoviária Federal do Piauí. Dados divulgados mostram que apenas nos primeiros cinco meses de 2019, a fiscalização já recuperou 94 veículos, isso representa 69% dos transportes recuperado no ano de 2018 (136).

Já em 2017, a quantidade de veículos roubos ou furtados que foram recolhidos pelos policiais chegou a 138, dois a mais do que o valor de 2018 (136). Conforme o inspetor da Policia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI), Alexandre Lima, este aumento se dá por conta da força tarefa da equipe. “A PRF está investindo cada vez mais na capacitação dos agentes, na identificação desses veículos como forma de coibir tal prática”, ressalta.

O inspetor ainda alerta a população para se informar antes de comparar qualquer veículo usado. “A PRF orienta a todas as pessoas que forem adquirir veículos automotores, procurar primeiramente os órgãos de segurança e a Delegacia Especializada, sendo a Interestadual do Piauí (POLINTER), antes da concretização do negócio”, pontua.

Viviane MenegazzoSandy Swamy