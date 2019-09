PRF recupera três motocicletas em menos de 24 horas no PI

Policiais Rodoviários Federais recuperaram em menos de vinte e quatro horas três motocicletas com restrições. A ação aconteceu entre os dias 13 e 14 de setembro, na BR 343, na região norte do Piauí.

No primeiro caso, uma motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR 125 encontrava-se estacionada no município de Capitão de Campos sem as placas de identificação. Após verificação dos elementos identificadores, foi detectado que a motocicleta havia sido tomada de assalto em fevereiro de 2014, na cidade de Teresina/PI.

No segundo caso, uma motocicleta HONDA/POP encontrava-se estacionada no município de Piripiri sem as placas de identificação. Um homem de 74 anos se identificou como sendo proprietário do bem.

No terceiro caso, os Policiais Rodoviários Federais abordaram uma motocicleta HONDA CG 125 FAN I que estava estacionada às margens da rodovia no município de Capitão de Campos. Ao verificar os elementos de identificação detectou-se que a motocicleta havia sido tomada de assalto em agosto de 2018, no município de Piripiri/PI. O condutor do veículo não foi localizado

Diante das informações obtidas, Todas as motocicletas foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil no município de Piripiri para as medidas legais cabíveis. O homem que se apresentou como proprietário de uma das motocicletas pode responder pelo crime de receptação.

PRF