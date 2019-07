PRF recupera carro roubado na BR 343 município de Piripiri

Um carro roubado em 2016 foi recuperado pela Policia Rodoviária Federal (PRF-PI) na cidade de Piripiri, na BR 343. O veiculo de modelo corola estava com um homem de 33, que tem passagem na polícia pelos crimes homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.



Os policiais faziam abordagens de rotina e descobriram ainda que a placa do veículo é clonada e que as documentações apresentadas eram falsos e pertencem a um lote roubado do Detran-PI em junho desse ano.





Foto: PRF

No carro estavam ainda a esposa do motorista, 32, que também foi detida e duas crianças que foram encaminhadas para o Conselho Tutelar do município, além de 50g de maconha e R$ 3.000.



Foto: PRF



O homem foi enquadrado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, Receptação e Uso de documento falso. O condutor, a esposa foram encaminhados juntamente com o veículo à Polícia Civil na cidade de Piripiri/PI para os procedimentos cabíveis.

PRF