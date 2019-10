PRF realiza operação e apreende quatro motocicletas roubadas

Em operação realizada na manhã deste domingo (27), no município de Marcolândia, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu apreender quatro motocicletas roubadas e fiscalizar 184 veículos na região. Segundo a PRF, os veículos apreendidos possuíam registro de roubo e furto e estavam prontas para serem comercializadas.

A operação Feira Livre teve como objetivo principal a fiscalização da venda de veículos roubados no município e contou com a participação de 18 policiais rodoviárias, além do suporte de cinco viaturas. Durante a operação, 173 pessoas foram fiscalizadas e três pessoas foram presas por envolvimento nos crimes.

PRF apreende motocicletas roubadas. (Foto: Divulgação/PRF)

Dentre as pessoas detidas, estava um homem de 56 anos que estava na posse de uma motocicleta HONDA/CG 125 FAN pronta pra venda e que apresentava os elementos de identificação adulterados. O homem foi preso por receptação culposa e uso de documento falso uma vez que o documento da motocicleta era adulterado.

Outro homem de 47 anos foi preso por receptação culposa, uso de documento falso e adulteração do elemento de identificação de veículo automotor. Ele estava na posse de uma motocicleta YAMAHA/YBR 125 FACTOR K1 que havia sido roubada em agosto de 2016, na cidade de Unaí, no Mato Grosso.

PRF apreende motocicletas roubadas. (Foto: Divulgação/PRF)



O terceiro preso foi um idoso de 65 anos. Com ele foi encontrada uma motocicleta HONDA CG 125 FAN KS que possuía sinais de adulteração, o veículo estava pronto para venda. O homem foi preso por receptação culposa e adulteração de sinal de identificação do veículo.

A Operação Feira Livre foi assim denominada devido a inúmeros casos de pessoas lesadas na compra de veículos naquela região, onde acontece uma feira de veículos muitas vezes de origem duvidosa. A PRF orienta a todos as pessoas que forem adquirir um veículo que procure antes verificar a procedência do bem antes de confirmar a compra pra não ter transtornos futuros.

Nathalia Amaral