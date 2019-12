PRF prende suspeito de receptação de veículo roubado na BR 343

Policiais Rodoviários Federais prenderam neste sábado (28) um homem de 29 anos que se apresentou como proprietário de motocicleta HONDA/CG 125 FAN em uma abordagem de rotina na BR 316, no município de Dom Expedito Lopes, região sul do Piauí.

No momento da abordagem, os policiais solicitaram os documentos do veículo, do homem e da motocicleta o que foi prontamente atendido. A motocicleta não portava placa de identificação.

O homem foi conduzido para a Central de Flagrantes do município de Picos(Foto: Divulgação/PRF)

Ao realizarem inspeção minuciosa nos documentos e elementos de identificação, foi verificado que a motocicleta possuía registro de roubo/furto em março de 2015, no município de Jaicós/PI.

Diante da situação, o condutor e a motocicleta foram encaminhados à Central de Flagrantes na cidade de Picos para os procedimentos cabíveis. O proprietário poderá responder por receptação.

Natanael Souza