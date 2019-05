PRF prende homem por porte ilegal de armas na BR 230

Um homem de aproximadamente 60 anos de idade foi preso na tarde desse sábado(25) pela Polícia Rodoviária Federal por porte ilegal de arma. A prisão aconteceu na BR 230, próximo a cidade de Floriano.



Com o homem, foram encontrados um Revolver cal. 38 de marca Taurus e seis munições intactas. O revolver encontrava-se carregado com as munições, em ponto de pronto emprego. O condutor informou não ser proprietário da arma.

Diante das informações obtidas , a Polícia Rodoviária Federal constatou o delito de porte ilegal de arma de fogo . O homem e os bens apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Floriano para a adoção das medidas cabíveis.

(Foto: Divulgação/PRF)

Polícia Rodoviária Federal