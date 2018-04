PRF prende homem dirigindo embriagado e com arma de fogo na BR-230

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um homem, com iniciais J.H.P.S, com sinais de embriaguez dirigindo um carro modelo Celta na BR 230, nas proximidades do Km 265, na região de Floriano, na tarde de ontem (15).



A PRF informou que o motorista dirigia sem a posse da habilitação e após o teste do etilômetro, foi confirmada a sua embriaguez. Logo depois foi feita uma busca minuciosa pelo no interior do veículo do acusado e foi localizada uma pistola calibre 32.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária, foi perguntado ao motorista sobre a procedência da arma e ele informou que a havia encontrado, o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Floriano para esclarecer a procedência da pistola e para as procedências legais.

PRF recupera veículo roubado

Já na manhã de hoje (16), por volta das 10h, a PRF recuperou um veículo do modelo Ford/Ranger, de placas HSC-1888 de Goiás, no km 292 da BR 316. Durante a abordagem foi verificado que o documento do veículo era falso e o mesmo estava originalmente registrado nas placas HSC-1888 de Tocantins, com ocorrência de roubo. Com a constatação, o veículo e o condutor foram encaminhados à Polícia Civil de Picos. O motorista deverá responder pelo crime de receptação.

PRF recupera veículo roubado. (Foto: Divulgação/PRF)



Nathalia Amaral e Lucas Albano