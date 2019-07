PRF prende cinco pessoas transportando drogas sintéticas na BR-343

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal do Piauí, transportando drogas sintéticas no interior de um veículo na BR-343, altura do Km 189, próximo à cidade de Piripiri. Os suspeitos eram duas mulheres, de 22 e 26 anos; e três homens, de 21, 24 e 29 anos. Eles estavam em um veículo modelo Fiat Argo, quando foram parados em uma barreira.





Foto: Divulgação/PRF

O que chamou a atenção dos inspetores foi a agitação e nervosismo que os ocupantes do carro aparentavam. Ao fazerem uma verificação no veículo, eles encontraram dez unidades de uma droga sintética conhecida como “bala”, oito unidades de LSD, aproximadamente 10 gramas de substância análoga a cocaína e mais 30 gramas de substância análoga a maconha.

“Havia ainda uma quantia de R$ 710,00 no carro e materiais para uso e preparação para venda de drogas. Eles foram questionados sobre de quem era a droga e dois disseram serem os donos, mas todos os cinco foram autuados por tráfico e associação ao tráfico”, explicou o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF-PI.

O material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Piripiri para os procedimentos legais.



Foto: Divulgação/PRF

Condutor é preso por dirigir embriagado

Ainda na BR-343, a PRF prendeu um motorista de 33 anos que conduzia seu veículo, um Fiat Strada, sob efeito de bebida alcoólica. Submetido ao teste do bafômetro, o teor alcoólica constatado no organismo dele chegou a 1,42 miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões. O índice, de acordo com a PRF, é considerado alto.

Ele foi autuado por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e conduzido para a Polícia Civil de Parnaíba para os procedimentos legais.

Vale lembrar que, só este ano, a PRF já faz 31.775 testes do bafômetro nas rodovias federais que cortam o Piauí. Destes, 628 resultaram em autuações e 125 em prisão por condução de veículo sob efeito de álcool.

Maria Clara Estrêla