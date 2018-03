PRF prende acusado de estuprar sobrinha de 6 anos em Floriano

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, nesta terça-feira (27), um homem com mandado de prisão em aberto por estupro contra sua sobrinha de 6 anos de idade. O homem, de iniciais A.S.C. (atualmente com 37 anos e pai de três filhas adolescentes), já havia cumprido parte da pena e estava foragido da Justiça. Após fugir para o Rio Grande do Sul, o acusado voltou há pouco tempo para morar em Floriano/PI, local onde o crime ocorreu.

Após informações de que tal indivíduo estava nas imediações da feira livre da cidade de Floriano, uma equipe da PRF realizou diligências no intuito de capturar o foragido e cumprir a ordem judicial. Consultando os sistemas, verificou-se tratar do indivíduo procurado pela justiça por ter cometido no ano de 2000 a violência sexual contra sua própria sobrinha que, há época, era uma criança de apenas 6 anos de idade.

No momento da prisão, o acusado relatou que já cumpriu parte da pena e que não sabia de tal mandado de prisão. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Floriano para realização dos procedimentos legais cabíveis.

Nathalia Amaral, com informações da PRF.