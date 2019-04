PRF prende quadrilha especializada em roubo a banco na cidade de Piripiri

Foi desbaratada nesta sexta-feira (12) uma quadrilha especializada no roubo a bancos e instituições financeiras que atuava no Piauí. A prisão dos suspeitos foi efetuada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI), que já vinha monitorando o grupo criminoso. Eles foram detidos na cidade de Piripiri, a 165 Km ao norte de Teresina, em pode de armas, drogas e produtos de roubo.



Fotos: Divulgação/PRF





A quadrilha era composta por cinco homens, segundo informou o inspetor Alexandro Lima. “Eles estavam em três veículos: um S-10 de placa PMG-5745, um Ford Fiesta de placa ORR-2891 e em uma Hilux SW4 de placa OIA-8716. Com eles apreendemos drogas, cheques, cartões de crédito e um revólver calibre 38 com seis cartuchos não deflagrados”, relatou o inspetor e porta-voz da PRF no Piauí.

Os presos não tiveram suas identidades reveladas, mas tinham 30 anos, 37 anos, 33 anos, 35 anos e um tinha 24 anos de idade. Após a autuação, eles foram encaminhados para a Polícia Civil de Piripiri e podem responder pelos crimes de formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e adulteração de sinais de identificação de veículo automotor.

Maria Clara Estrêla