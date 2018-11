PRF: operação já registra nove acidentes e três mortes

A Operação Proclamação da República 2018, deflagrada na última quarta-feira (14) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), já registra nove acidentes em todo o Estado do Piauí, que resultaram na morte de três pessoas. Porém, segundo o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Welendal Tenório, as mortes registradas não possuem ligação com as características da operação.

“Infelizmente foram acidentes que costumam acontecem em situações de dia a dia. Duas mortes foram registradas por condutores que não eram habilitados e o passageiro não fazia uso de capacete. Eles saíram da pista e colidiram com uma árvore. A terceira morte foi registrada próxima área urbana. A vítima também saiu da pista e colidiu com um objeto fixo”, explica.

PRF afirma que a operação deste ano tem registrado menos ocorrências que no mesmo feriado do ano passado (Foto: ODIA)

O acidente foi registrado na BR-316, próximo à Casa de Custódia, sentido Demerval Lobão-Teresina. O veículo era dirigido por uma mulher, que, de acordo com a PRF, teria dormido ao volante, perdido o controle do carro e colidido com um posto. A condutora, identificada apenas como A. A. M. C. (38), teve ferimentos leves, já o passageiro, o idoso de iniciais J.B.S, de 76 anos, não resistiu aos ferimentos e veio à óbito. A colisão ocorreu por volta das 03h15. O carro envolvido no acidente era uma VW/NOVA SAVEIRO CS, cor branca de placa LVI-8604 /PI.

O inspetor Welendal Tenório destaca que as ocorrências que caracterizam a operação, como excesso de velocidade, fluxo de veículos, ultrapassagens irregulares, entre outros, estão bem abaixo do que foi registrado no ano passado.

“Se avaliarmos pela quantidade de mortes registrada, está acima, mas se considerarmos indicadores gerais da operação, estamos com índices menores e resultantes mais positivas. Mas vale lembrar o grande fluxo de veículos se intensifica a partir das 17 horas, momento de maior atenção, pois é quando acontecem os acidentes e mortes. Isso porque os carros se acumulam nas áreas urbanas e não há escoamento do trânsito, o que acaba provocando os acidentes”, enfatiza.

Por isso, o superintendente da PRF chama atenção para que os motoristas redobrem a atenção nas áreas urbanas, sobretudo em trechos no qual as BRs cortam as cidades, havendo assim maior fluxo de pedestres e ciclistas. Nesses locais, o recomendado é andar com velocidade de 20 K/h a 40 k/h, evitando atropelamentos e colisões transversais.

“Levando em consideração que tivemos muitos feriados prolongados, o que é um convite para pegar a estrada, tivemos um volume de infrações, mas a PRF está presente e, devido as operações, isso tem equilibrado os motoristas, resultando em feriados sem tantas ocorrências e mais prudentes”, finaliza Welendal Tenório, superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Piauí.

Isabela Lopes