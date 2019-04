PRF já registra 48 acidentes nas rodovias do PI relacionados a pista molhada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) pede aos motoristas atenção redobrada nas rodovias sobretudo com este período chuvoso em que as pistas ficam molhadas. Dados levantados pela Corporação revelam que somente nos três primeiros meses de 2019 já foram registrados 48 acidentes relacionados com a chuva nas estradas federais do Piauí. As ocorrências resultaram em 66 feridos e cinco mortos.



Apesar de ter havido um decréscimo na quantidade de acidentes em relação ao mesmo período de 2018, houve um aumento na quantidade de mortos e de feridos, o que atesta o índice de gravidade dessas ocorrências. Foram 55 acidentes em 2018, com uma morte e 54 feridos; e 48 ocorrências em 2019, mas com cinco mortes e 66 feridos.



Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

A pista molhada colabora para a ocorrência de acidentes porque o atrito do pneu do veículo com o pavimento tende a diminuir drasticamente nessas condições. “Aliado a isso, deve-se atentar para as condições do veículo relativo a sistema de freios, limpadores de para-brisas, desembaçadores e pneus em condições de uso, além de imprimir uma velocidade compatível quando do início de uma chuva”, ressalta o inspetor Alexandro Lima.

Ele chama atenção para a necessidade de se redobrar a atenção em pistas molhadas, principalmente porque a visibilidade do motorista fica comprometida.

Maria Clara Estrêla