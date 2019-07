PRF fez em média 172 autuações por dia na última semana de junho

A Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização nas estradas piauienses durante a última semana do mês de junho, quando houve um aumento no volume de veículos trafegando devido ao início do período de férias. Em um intervalo de sete dias (de 21 a 27), foram feitas 1.208 fiscalizações, o que resulta, em média, em 172 autuações por dia. O número é considerado alto pela corporação.



Além disso, outro dado preocupante e que chama a atenção diz respeito ao volume de acidentes registrados no mesmo período: 32 ocorrências. Embora não tenha havido mortes, foram pelo menos quatro registros por dia. Durante a semana, a PRF fiscalizou 3.853 veículos, fiscalizou 3.782 pessoas e fez 1.467 testes de alcoolemia, dos quais cinco resultaram em detenção.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Os dados da PRF apontam ainda que foram registradas 18 ocorrências criminais, com 19 pessoas presas, e recolhidas duas armas com 30 munições. Três veículos roubados foram recuperados e mais 120 foram recolhidos por irregularidades. Pelo menos 164 documentos de condutores ilegais também foram retidos nos postos de fiscalização durante o período.

“Recolhemos ainda 46 unidades de anfetamina, retiramos 65 animais das pistas e evitamos, assim, mais acidentes. Recolhemos ainda 82 imagens de radar detectando infrações de trânsito cometidas por motoristas”, finaliza o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF do Piauí.

A operação da Polícia Rodoviária Federal incluiu efetivos e aparelhamento de cinco delegacias, com 10 unidades operacionais, além de abranger 2.759 quilômetros de rodovias piauienses.

Maria Clara Estrêla