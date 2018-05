Operação é deflagrada para desarticular grupo que adulterava combustível

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (23) uma operação contra adulteração de combustíveis no Piauí. Na ação, denominada Operação Estanque, são cumpridos 48 mandados judiciais, entre prisão, busca e apreensão. O objetivo é desarticular um grupo criminoso especializado em adulterar gasolina, inclusive com a adição de água.



Fotos: Divulgação/PRF



A operação é realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MP), o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Polícia Civil e a Agência Nacional do Petróleo (ANP).



As investigações tiveram início depois que a PRF recebeu inúmeras denúncias de transporte irregular de combustível e de possíveis adulterações na gasolina que era transportada. As informações que chegaram à polícia davam conta também do uso de rebites – remédios para se manter acordado – por parte de motoristas. Havia ainda relatos de desrespeito às leis trabalhistas.





As denúncias foram todas encaminhadas para o Gaeco, que confirmou a associação criminosa, furto e crimes contra a ordem econômica, tributária e ambiental no Piauí.

Até o momento, a PRF deu cumprimento a 25 mandados de busca e apreensão e a 16 mandados de prisão. Ainda falta prender mais sete pessoas. Todos os suspeitos de envolvimento na quadrilha foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) de Teresina para fazer exame de corpo de delito.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI