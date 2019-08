PRF apreende veículo com madeira avaliada em R$ 22 mil

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram a apreensão de 50,4 m³ de madeira serrada que estavam sem licença ambiental válida para o transporte. A apreensão ocorreu na madrugada de sexta-feira (23), na BR 316. Os policiais rodoviários identificaram o crime ambiental na cidade de Picos, região Sul do Estado.



Segundo os agentes, ao abordarem o veículo, uma Scania, foi solicitado ao motorista de 60 anos, mas que não teve o nome revelado, a documentação ambiental do carregamento. Durante averiguação os agentes detectaram indícios de falsificação dos documentos apresentados e que devem se expedidos conforme previsto no site do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

A carga, que estava vindo da cidade de Acará (PA) e tinha como destino o Estado do Rio de Janeiro, foi avaliada em R$ 22 mil. A empresa proprietária do veículo e da carga foram enquadradas no Art. 46 da Lei Nº 9.605/98 de crimes ambientais.

Diante da ocorrência foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e toda a carga de madeira, juntamente com o veículo e o condutor, foram encaminhados para o Ibama, onde encontram-se disponíveis na cidade de Picos para os encaminhamentos devidos.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor comprometeu-se a comparecer em audiência pré-agendada no Juizado Especial Criminal, da Comarca de Picos, onde poderá responder também por uso de documento falso.

Em 2018, a PRF efetuou a apreensão de 1.267,33 m³ de madeira transportada de forma irregular. Somente esse ano, os agentes rodoviários já realizaram a apreensão de 524,63 m³ de madeira nas rodovias federais que cortam o Piauí.

Isabela Lopes