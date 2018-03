PRF apreende veículo roubado em posse do ex-prefeito de Parnaguá

Um veículo do modelo Fiat/Strada Working, de cor branca, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de hoje (13), na cidade de Parnaguá, localizada a mais de 800 km de Teresina. De acordo com a PRF, o carro apresentava registro de roubo/furto e estava sendo utilizado por um ex-prefeito do município.

Ao inspecionarem os documentos do veículo, foi verificado que o mesmo pertencia a E. L. G., ex-prefeito do município de Parnaguá, com placas clonadas da cidade de Jaguaquara/BA. Após a identificação veicular feita pelos agentes rodoviários foi comprovado que o mesmo possuía placas originais de Feira de Santana-BA com registro de roubo/furto.

No momento da abordagem, o carro estava sendo conduzido pelo irmão do ex-prefeito, que foi encaminhado juntamente com o veículo à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Corrente-PI para os procedimentos legais cabíveis.

Nathalia Amaral