PRF apreende super maconha avaliada em R$ 381 mil na BR-316

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) apreendeu na tarde desta segunda-feira (13) 12,74 Kg de Skank, a droga conhecida como super maconha. O entorpecente estava escondido no forro do porta-malas de um carro modelo Corsa Classic conduzido por um homem de 34 anos. Ele tentou fugir quando os policiais iniciaram a verificação no veículo.





Foto: Divulgação/PRF

De acordo com o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF, a droga foi avaliada em R$ 381 mil. “Essa super maconha, ela tem um alto valor de pureza e um alto valor de mercado, chegando a ser vendida a R$ 20 mil o quilo”, explicou. A droga estava escondida em sacos plásticos e o condutor do carro acabou sendo autuado por tráfico de entorpecentes.

Mas além desta acusação, ele também já responde a outros processos judiciais por homicídio doloso, tentativa de homicídio e também por porte de drogas. O condutor não teve seu nome informado pela PRF, mas foi conduzido para a Central de Flagrantes junto com o veículo para realização dos procedimentos legais.

Maria Clara Estrêla