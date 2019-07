PRF apreende semijoias avaliadas em R$ 15 mil na BR-316

Durante abordagem realizada nesta terça-feira (9) na BR-316, na cidade de Picos, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar semijoias avaliadas em cerca de R$ 15 mil. Segundo a corporação, o produto estava sendo transportado em compartimentos ocultos em um veículo Fiat/Uno Mille Way.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor do veículo, de 52 anos de idade, que não teve a identidade revelada, informou aos agentes que pretendia levar a mercadoria até a cidade de Juazeiro do Norte/CE.

Os agentes que acompanharam a ocorrência informaram que a mercadoria está avaliada em aproximadamente R$ 15.000 e não era acompanhada do documento fiscal correspondente, o que configura crime fiscal.

A PRF encaminhou o condutor e a mercadoria para a Secretaria da Fazenda da cidade de Picos/PI para os procedimentos cabíveis.





Nathalia Amaral