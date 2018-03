PRF apreende motos e fiscaliza 194 veículos durante operação no interior

O saldo da operação Santos Dumont, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) neste fim de semana, foi considerado positivo. Três motocicletas roubadas foram recuperadas pelos policiais, uma pessoa acabou presa por receptação em Piripiri e 194 veículos foram fiscalizados. A ação alcançou anda 186 condutores. A ação se concentrou basicamente na altura do quilômetro 214 da BR-343, próximo ao município de Capitão de Campos.





Foto: Divulgação/PRF



Os veículos apreendidos foram uma moto modelo Honda CG 125 Titan, de placa HVQ-4498/CE; uma outra modelo Honda CG 150 Titan, de placa NXD-4634/MA; e uma terceira modelo Honda CG 150 Titan, de placa LWI-9315/PI. Os veículos, segundo a PRF, eram produto de furto de roubo. Em um dos casos, o condutor da motocicleta foi encaminhado para a Delegacia Regional de Piripiri por crime de receptação.



Foto: Divulgação/PRF

“A operação visou um lugar que tem intensa movimentação, que é a principal via de Capitão de Campos e também uma rodovia federal, onde frequentemente motos são roubadas, encontradas e apreendidas. O saldo foi positivo, porque retiramos de circulação veículos irregulares que geralmente são empregados para prática de delitos criminais. Evitamos não só infrações de trânsito, como também crimes contra o patrimônio e a vida das pessoas”, explicou o inspetor Barros Filho, porta-voz da PRF.

A Operação Santos Dumont, que levou esse nome por ser este também o nome da via onde a ação se concentrou, contou com a participação de 15 policiais rodoviários federais, além do auxílio da Polícia Militar da cidade.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI