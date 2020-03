A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) apreendeu nesta quarta-feira (11) uma vasta quantidade de armamento sendo levados dentro de uma mala em um ônibus que seguia de Santa Inês, no Maranhão, aqui para Teresina. A apreensão se deu durante vistoria do compartimento de carga do veículo na altura do Km 264 da BR-316. O que chamou a atenção dos policiais foi justamente o peso da mala que seria desproporcional.





PRF apreende mil munições de fuzil e mulher acaba presa na BR-316 - Foto: Divulgação/PRF-PI

Ao vistoriarem o objeto, os policiais encontraram em seu interior oito unidades de carregadores e mil unidades de projéteis de fuzil calibre 5,56 milímetros da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC). Segundo a PRF, a bagagem era transportada por uma passageira de 28 anos de idade que embarcou na cidade de Santa Inês.

“Foi constada a ocorrência de posse e transporte de munições e acessórios de uso restrito e tomadas as medidas internas cabíveis. A mulher foi conduzida para a delegacia para as providências legais”, explicou o inspetor Alexando Lima, porta-voz da PRF-PI.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI