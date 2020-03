PRF apreende madeira sendo transportada sem licença ambiental na BR-316

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) apreendeu na noite de ontem (13) 20,14 metros cúbicos de madeira serrada sendo transportada sem licença ambiental válida na BR-316. O veículo que levava a carga foi parado em uma barreira na cidade de Picos e o condutor, um homem de 44 anos, apresentou documentos vencidos e no nome de titular já falecido.



“Os documentos apresentados eram datados de 2018 e emitidos no nome de uma pessoa que já havia falecido em 2014. Além disso, os outros documentos possuíam informações inconsistentes. Ficou constatado que o material do carregamento estava sem a devida autorização ambiental, o que comprovou o crime”, explicou o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF no Piauí.



Foto: Divulgação/PRF-PI

A carga, segundo a PRF, vinha do município de Rurópolis, no Pará, e tinha como destino a cidade de Patos, na Paraíba. A empresa proprietária do veículo foi autuado por crime ambiental. A carga de madeira juntamente com o veículo foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e encontram-se disponíveis em Picos para os encaminhamentos devidos.

Foi lavrado ainda um Terno Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sendo que o condutor e o proprietário da carga deverão comparecer em audiência judicial para os devidos esclarecimentos.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI