PRF apreende carreta bitrem com mais de 22 mil maços de cigarro contrabandeados

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Picos, com apoio do Núcleo de Operações Especiais de Teresina, apreenderam nesta quinta-feira (5), na cidade de Picos, uma carreta bitrem carregada com cerca de 22 mil maços de cigarro contrabandeados, das marcas Gift e Premium R7, de origem paraguaia. A apreensão ocorreu por volta das 20 horas.

Com placa de Goiânia (GO), o veículo foi abordado no km 291 da BR 316. O motorista, de iniciais W.R.A, 43 anos, que também é proprietário do veículo, foi preso em flagrante por contrabando.

Ele disse aos policiais rodoviários federais que havia sido contratado para levar a mercadoria de Goiânia (GO) até Juazeiro do Norte (CE).

Os dois semirreboques acoplados ao caminhão eram do tipo tanque, específicos para o transporte de óleo vegetal, mas estavam totalmente carregados com cigarros. A carga estava acondicionada em compartimentos adaptados com chapas metálicas e soldas, na tentativa de ludibriar a fiscalização.

Os policiais rodoviários também apreenderam uma picape Volkswagen Amarok, também com placa de Goiânia, próximo ao local onde o bitrem foi interceptado. O veículo era conduzido pelo nacional D.C.V, 36 anos, que fazia o serviço de batedor da carga.

Os motoristas dos dois veículos usavam um rádio para se comunicar.

O valor da carga apreendia ultrapassa os R$ 300 mil, segundo a PRF. Houve, ainda, a apreensão de uma quantia de R$ 3.670,00, quatro aparelhos celulares e um iPhone.

A PRF encaminhou os presos, os veículos e os maços de cigarro para a Delegacia da Polícia Civil de Picos.

Cícero Portela