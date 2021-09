PRF apreende carregamento de madeira ilegal em Matias Olímpio

Policiais Rodoviários Federais realizaram a apreensão de 15,08 m³ de madeira nativa (estacas de Sabiá) que estava sem a devida documentação ambiental válida. A ação aconteceu na tarde de ontem (09), no município de Matias Olímpio, na BR-222.

Os policiais estavam realizando fiscalização de rotina, quando abordaram uma carreta conduzida por um homem de 28 anos. Ao fazerem as devidas verificações, foi detectado que a carga de madeira estava desacompanhada de documentos ambientais e fiscais.

A carga sairia da cidade de Matias Olímpio e tinha como destino o Maranhão. O condutor alegou ser dono apenas do veículo e identificou o proprietário da carga.

(Foto: Divulgação/PRF)

Durante a fiscalização, compareceu um homem de 69 anos que confirmou ser o dono da carga, o mesmo informou que havia comprado as estacas e fretado o veículo para levar a uma cidade do estado do Maranhão.

Diante dos fatos, foram lavrados dois Termos Circunstanciados para os acusados por descumprimento do Art. 46 da Lei Nº 9.605/98 de crimes ambientais. A carga de madeira e o veículo foram encaminhados ao IBAMA para os procedimentos cabíveis.

O condutor do veículo e o proprietário da carga se comprometeram a comparecer em audiência judicial na comarca da cidade de Piripiri, para prestarem esclarecimentos sobre a prática delituosa.

Com informações da PRF

