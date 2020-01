PRF apreende carregamento de cigarros contrabandeados

Policiais rodoviários federais realizaram a apreensão de 30.500 maços de cigarros contrabandeados na madrugada de hoje (14) na BR - 316, na cidade de Picos, localizada a 321 km de Teresina

Segundo a PRF, todo o carregamento era transportado em uma van utilizada para transporte de passageiros. O veículo era conduzido por um homem de 33 anos e transportava cigarros que não possuíam registro na ANVISA. O valor da carga está estimado em R$ 106.750.

Cigarros apreendidos. (Foto: Divulgação/PRF)

Os policiais questionaram ao condutor se havia alguma mercadoria ilícita e o condutor informou aos policiais que transportava biscoitos. O veículo foi conduzido até o posto policial e foi feita uma verificação mais minuciosa encontrando o carregamento de cigarros. O carregamento estava no interior do veículo sem nenhum tipo de camuflagem.

O condutor informou aos policiais que alugou o veiculo em questão e pegou o cigarro no estado de São Paulo e tinha como destino a cidade de Cedro no estado do Ceará.

Cigarros apreendidos. (Foto: Divulgação/PRF)



Junto com o cigarro foram encontrados ainda com o condutor R$ 1.340,00, uma cartela de rebites contendo 11 comprimidos e uma pequena quantidade de uma substância análoga a cocaína.

O condutor, o carregamento de cigarros e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil na cidade de Picos para os procedimentos que o caso requer. O condutor poderá responder pelo crime de contrabando.



Nathalia Amaral