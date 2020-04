PRF apreende carga ilegal de madeira que daria para cobrir 100 casas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde de ontem (28) na rodovia BR 135 uma carga de 150 metros cúbicos de madeira ilegal sendo transportada de forma irregular sem licença ambiental válida. O volume do material era tão grande que, segundo a polícia, seria suficiente para cobrir pelo menos 100 casas populares. A madeira estava distribuída em três carretas. Trata-se esta da maior apreensão do tipo nos últimos seis anos aqui no Piauí.



A carga foi interceptada entre os municípios de Eliseu Martins e Manoel Emídio. Segundo a PRF, em uma das carretas foram autuados dois motoristas, um de 27 anos e um de 30 anos, que se revezavam na direção do veículo. Os condutores dos outros dois veículos também foram presos: um homem de 38 anos e um senhor de 68 anos. Quando solicitada a documentação pessoal, um deles apresentou documentos falsos.

A madeira ilegal vinha do Estado do Pará com destino aos estados da Bahia, Pernambuco e Paraíba, segundo as informações relatadas aos policiais pelos motoristas. Somada, a carga inteira foi avaliada em R$ 21.700,00 conforme as notas fiscais apresentadas.

Autuados por crime ambiental e uso de documentos falsos, os motoristas foram conduzidos para a Delegacia Regional de Bom Jesus. O carregamento foi apreendido e igualmente levado para a Polícia Civil.

Maria Clara Estrêla