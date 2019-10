PRF apreende carga de madeira sem licença ambiental na BR 222

Policiais Rodoviários Federais e agentes da Secretaria estadual de Fazenda realizaram a apreensão de 31,00 m³ de madeira serrada que estavam sem licença ambiental válida para o transporte. Os policiais identificaram o crime ambiental no município de São João da Fronteira (PI), ao abordar um veículo de carga que era conduzido por um homem de 38 anos.



Ao ser questionado sobre a documentação ambiental referente a carga, o condutor informou que a madeira era de reflorestamento, porém a documentação apresentada não possuía autenticidade.

A carga, avaliada em quase R$ 10 mil, vinha do município de Bajaru (PA) e tinha como destino o município de João Câmara (RN), de acordo com informações do condutor do veículo.

A carga de madeira e o veículo foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e encontram-se disponíveis na cidade de Piripiri/PI para os encaminhamentos devidos. O condutor ainda pode responder por uso de documento falso.

Em 2018, a PRF efetuou a apreensão de 1.267,33 m³ de madeira irregular nas rodovias que cortam o estado. Somente esse ano, a PRF já realizou a apreensão de 1.033,33 m³ desse mesmo tipo de carga.

PRFNatanael Souza