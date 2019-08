PRF apreende carga de maconha avaliada em R$ 5 milhões

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante abordagem de rotina, realizaram a apreensão de meia tonelada de maconha no final da noite de ontem (12), na BR-316, na cidade de Picos, Sul do Piauí. Segundo informações da PRF, o carregamento de maconha estava sendo transportado em um fundo falso de um caminhão de pequeno porte. A droga está avaliada em R$ 5 milhões.

Aproximadamente meia tonelada de uma substância análoga a maconha foi encontrada empacotada e prensada em centenas de tabletes que estavam escondidos na carroceria do caminhão. Os agentes prenderam ainda dois homens, ainda não identificados, que estavam em um veículo VW/GOL 1.6 dando cobertura à carga.



De acordo com a PRF, os agentes desconfiaram do condutor do veículo de carga quando o veículo fez uma manobra brusca ao avistar as viaturas da PRF. Ao perceberem o comportamento suspeito, os agentes realizaram uma busca minuciosa e conseguiram detectar um fundo falso na carroceria do veículo, onde estava a droga. O condutor informou para os agentes que a droga vinha do estado do Mato Grosso do Sul e tinha como destino o estado do Rio Grande do Norte.

Os agentes ainda estão realizando diligências no sentido de detectar ainda possíveis envolvidos. Os homens, o carregamento de droga e os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil no município de Picos/PI para os procedimentos que o caso requer.

Nathalia Amaral