PRF apreende carga de cigarros contrabandeados avaliados em R$ 2,5 mi

Policiais rodoviários federais conseguiram fazer uma grande apreensão de carga contrabandeada na rodovia BR-343, em Parnaíba. Foram apreendidos 70 mil maços de cigarro irregulares que estavam sendo transportados escondidos entre caixas de verduras em dois caminhões. O fato aconteceu nesta sexta-feira (12) em uma abordagem de rotina da PRF.





Foto: Divulgação/PRF

A carga era avaliada em R$ 2.5 milhões e era proveniente do estado de São Paulo, tendo como destino final a cidade maranhense de Imperatriz. “Junto com a carga, nossa equipe conseguiu apreender ainda cerca de 28 comprimidos de medicamento semelhante à anfetamina”, explicou o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF no Piauí.

Duas pessoas foram presas. Tratam-se dos condutores dos caminhões, que não tiveram seus nomes revelados, mas têm 32 e 35 anos de idade. Eles foram encaminhados, junto com as cargas apreendidas, para a Delegacia de Polícia Federal de Parnaíba para os procedimentos legais.

Maria Clara Estrêla