PRF apreende carga de cigarros irregular avaliada em R$ 470 mil

Nesta quarta-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuou a apreensão de um carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai na cidade de Paulistana, a 468 km de Teresina. Segundo informações da PRF, a ação fez parte de uma abordagem de rotina na BR 407, rodovia que liga o Piauí aos estados de Pernambuco e da Bahia.

PRF apreende carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 470 mil. (Foto: Divulgação/PRF)



A carga contrabandeada era transportada em um compartimento falso na carroceria de um caminhão. Dentro do compartimento, agentes da PRF conseguiram localizar 94 mil maços de cigarros contabilizando um valor de aproximadamente R$ 470 mil.

Segundo a PRF, o condutor, um homem de 52 anos que não teve a identidade revelada, demonstrou estar muito nervoso no momento da abordagem e não soube informar pra qual cidade do estado a carga iria. Pela marca do cigarro e a maneira como era transportado, os agentes concluíram que a carga tinha procedência estrangeira, mais precisamente do Paraguai.





O condutor, o carregamento de cigarros e o veículo de carga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil no município de Paulistana/PI para os procedimentos que o caso requer e deve responder pelo crime de contrabando.

Nathalia Amaral