PRF apreende 5 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-343

Policiais Rodoviários Federais efetuaram apreensão 5 mil maços de cigarros contrabandeados na noite de ontem 12) na BR 343 na cidade de Piripiri/PI. Todo o carregamento era transportado em uma Kombi. Segundo a PRF, o veículo era conduzido por um homem de 42 anos que transportava cigarros contrabandeados do Paraguai.



Foto: Divulgação/PRF

O carregamento estava no interior do veículo sem nenhum artifício de camuflagem. No momento da abordagem, o condutor não obedeceu a ordem de parada efetuada pelos policiais, empreendendo fuga. Os policiais realizaram o acompanhamento tático ao veículo e conseguiram apreender o carregamento, o veículo e realizaram a detenção do condutor.

O condutor, o carregamento de cigarros e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil no município de Piripiri/PI para os procedimentos que o caso requer. O condutor poderá responder pelo crime de contrabando.

Da Redação