A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite desta sexta-feira (09), no km 11 da BR 316, em Teresina, 38,51 metros cúbicos de madeira serrada, equivalente a 47 toneladas, transportada sem a devida licença ambiental.



PRF apreende 47 toneladas de madeira ilegal em Teresina. (Foto: Divulgação/PRF)

Segundo informações da PRF, a carga era transportada em dois caminhões vindos do estado do Amapá, com destino ao estado da Bahia. Além do crime ambiental, foi constatado que os veículos transitavam com o total de 14,75 toneladas de excesso de peso, fato confirmado em pesagem em balança rodoviária, entre outras infrações de trânsito.

A ausência de licença ambiental no transporte interestadual de madeira configura crime ambiental, cabendo em caso de condenação, aplicação de pena de detenção, de seis meses a um ano, e multa. Veiculo e carga foram encaminhados ao IBAMA para os procedimentos legais previstos.

Nathalia Amaral, com informações da PRF.