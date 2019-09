PRF apreende 280 pássaros silvestres dentro de uma picape na BR-316

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) apreendeu 280 pássaros silvestres sendo transportados dentro de 15 gaiolas em uma picape na rodovia BR-316, próximo à cidade de Picos. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (21) e o condutor o veículo acabou sendo preso. De acordo com o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da corporação, ele tem 58 anos e estava sozinho dentro do veículo.



“Ele informou que estava levando as aves de Goiás até a cidade de Fortaleza, no Ceará, e que receberia R$ 40,00 por cada animal entregue no destino”, relatou o inspetor. Na verificação feita, os policiais rodoviários federais constataram ainda que o veículo, uma picape modelo GM Montana LS2 conduzida pelo preso, havia sido tomada de assalto no dia 27 de junho deste ano na cidade de Brasília.





O condutor do veículo foi preso e responderá por receptação e tráfico de animais silvestres - Foto: Divulgação/PRF-PI

O condutor do carro foi autuado em flagrante e encaminhado, junto com os animais e o veículo, para a Delegacia Regional de Picos para os procedimentos legais. Ele irá responder por crimes de tráfico de animais silvestres e receptação.

