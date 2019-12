PRF apreende 244,5 quilos de cocaína durante abordagem na BR-316

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta terça-feira (17), cerca de 244,5 quilos de cocaína durante uma abordagem de rotina na BR-316, no município de Picos. Segundo a PRF, as drogas estavam escondidas em compartimentos ocultos de um veículo de carga e está avaliada em R$ 24 milhões. Um homem de 46 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante.



Cocaína apreendida pela polícia. Foto: Reprodução PRF.

Segundo a PRF, os policiais desconfiaram do condutor que durante a abordagem se apresentou nervoso e entrou por diversas vezes em contradição. Os agentes então realizaram uma busca minuciosa e detectaram em vários compartimentos ocultos o carregamento de droga. A polícia informou ainda que o condutor disse que a droga vinha de São Luís do Maranhão com destino a cidade de Trindade, em Pernambuco. A PRF não descartou outros envolvidos no crime.

A cocaína apreendida está avaliada em 6 milhões de dólares, o que corresponde cerca de R$ 24 milhões. Os dados, segundo a PRF, são referentes aos atuais valores de mercado e a possibilidade de transformar cocaína em quantidades maiores.

O condutor e a droga empacotada foram encaminhados à Delegacia Civil de Picos, no Sul do Piauí, para os procedimentos cabíveis em lei. O caminhoneiro irá responder pelo crime de tráfico de drogas.

Dados PRF em 2019

Dados divulgados pela PRF mostram que somente neste ano foram apreendidos 470,83 kg de cocaína nas rodoviais do Piauí, 1.164 unidades de anfetaminas, 759 kg de maconha, 4 kg de skunk, 8 pontos de LSD e 10 unidades de ecstasy.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia