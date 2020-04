A Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de um veículo que transportava uma carga volumosa de cigarros contrabandeados pela BR-343, na altura do município de José de Freitas. Na carroceria do caminhão, foram encontrados 110 mil maços de cigarros vindos do Paraguai. O veículo era conduzido por um homem de 28 anos que acabou sendo preso.



A abordagem ao veículo aconteceu em uma barreira policial durante fiscalização de rotina. Segundo a PRF, quando questionado se havia alguma mercadoria ilícita no caminhão, o motorista ficou nervoso e negou. No entanto, o veículo foi conduzido até o posto policial onde os inspetores fizeram uma verificação mais minuciosa. O carregamento de cigarro estava coberto por uma lona no compartimento de carga.



PRF apreende 115 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-343 - Foto: Divulgação/PRF



“Foi informado pelo condutor que o carregamento seria destinado a Teresina, onde seria distribuído em comércios locais. Encaminhamos a carga e o motorista até a Polícia Federal, na Capital, para os procedimentos legais”, explica o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF no Piauí. Ele deve responder pelo crime de contrabando.

De janeiro a este início de abril deste ano, a PRF já apreendeu mais de 177 mil maços de cigarros nas rodovias federais que cortam o Piauí. O número já corresponde a 10% do total apreendido ao longo de 2019 (1,63 milhão de maços).

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI