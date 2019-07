PRF: após se envolver em acidente, motorista alcoolizado é preso na BR-343

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na tarde de sexta-feira (26), um homem de 40 anos na cidade de Teresina. Os policiais foram acionados para atender uma ocorrência na BR-343 e, chegando ao local, se depararam com o motorista em estado de embriaguez.



Segundo a PRF, o acidente foi ocasionado por uma colisão traseira envolvendo um veículo Toyota e um Fiat, sendo que o condutor deste automóvel apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica. Ao realizar o teste do etilômetro, o aparelho acusou índice de 1,46 mg/L expelido pelos pulmões configurando crime de embriaguez ao volante.

O teste também foi realizado com o condutor do outro veículo, que apontou resultado negativo para embriaguez.

O condutor do Fiat foi enquadrado no Art. 165 do CTB por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – Embriaguez ao Volante.

Dados

Somente em 2019, 36.614 condutores foram submetidos ao Teste do Etilômetro nas Rodovias Federais do Estado do Piauí, sendo que 681 foram autuados e 144 foram detidos por estarem conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool.

Isabela Lopes