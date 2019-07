Nesta quinta-feira (4), um vídeo divulgado pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi) mostrou a existência de um casebre improvisado por detentos dentro das dependências da Colônia Agrícola Major César. Segundo a denúncia, três presos moram no local.



Presos da Major César moravam em casebre, denuncia Sinpoljuspi. (Foto: Divulgação/Sinpoljuspi)



Pelas imagens é possível perceber que a estrutura do casebre erguida ao lado de uma horta é coberta com telhas e as paredes foram construídas com lonas e madeira. Dentro do imóvel, os detentos contavam com redes, cama e poucos eletrodomésticos, como ventiladores, uma TV e um pequeno fogão elétrico.





Segundo o Sinpojulspi, o casebre foi construído ao lado do local onde estava a casa em que foi encontrado um menor no ano de 2017. Na época, um adolescente de 11 anos foi encontrado dormindo junto com um dos detentos condenado por estupro. O caso teve grande repercussão nacionalmente.

Presos da Major César moravam em casebre, denuncia Sinpoljuspi. (Foto: Divulgação/Sinpoljuspi)



“A situação de 2017 para cá não mudou muito, acredito até que tenha piorado, porque tiraram o telhado da casa antiga e depois os presos construíram essa choupana”, enfatiza José Roberto Oliveira, 2º vice-presidente do Sinpoljuspi.

Sobre denúncia, a Sejus informou que está investigando o fato para que se tomem, de imediato, as providências cabíveis.

Presos da Major César moravam em casebre, denuncia Sinpoljuspi. (Foto: Divulgação/Sinpoljuspi).



Nathalia Amaral