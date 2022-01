Preso um dos suspeitos de assalto a loja na zona Leste de Teresina

Um dos suspeitos de participação no assalto a Loja Americanas, da Avenida Nossa Senhora de Fátima, na zona Leste de Teresina, foi preso no início da tarde desta sexta-feira (21) no bairro Dirceu, zona Sudeste da Capital. A polícia localizou com o suspeito a arma utilizada no crime e os produtos levados na ação criminosa.

De acordo com o sargento Rairo, das Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), a polícia foi acionada por um funcionário da loja logo após o assalto. Um dos celulares levados pelos criminosos estava sendo rastreado e apontou a localização na zona Sudeste de Teresina.

Leia também: Madeiro: ex-prefeito suspeito de envolvimento na morte de prefeito é preso com três armas

“Iniciamos a perseguição da Nossa Senhora de Fátima até o Dirceu I e depois fomos ao Dirceu II. Capturamos um dos assaltantes e os objetos da loja, celulares e tabletes e arma de fogo com várias munições”, disse o sargento.

Foto: Jailson Soares / O Dia



Foto: Jailson Soares / O Dia



O assalto

A polícia explicou que dois assaltantes chegaram a loja em um motocicleta na manhã desta sexta-feira (21) e anunciaram a ação criminosa. Um dos suspeitos fez funcionários de reféns, enquanto o outro elemento recolheu mais de 20 celulares da loja e de funcionários.

“Fizeram reféns, teve funcionários que passaram mal, foram parar no hospital e estão sendo medicados”, comentou o sargento Rairo.

Foto: Jailson Soares / O Dia

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no