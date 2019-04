Preso trio especializado no roubo de veículos que atuava na zona Leste

Três homens acusados de roubo majorado foram presos nesta quinta-feira (11) em Teresina durante uma ação da Polinter. Identificados como William Bonner Nascimento, Danton Klisman Soares de Oliveira e Lucas Borges de Almeida, eles tinham mandados de prisão em aberto após roubarem veículos em crimes praticados no ano passado.





Da esquerda para a direita: Danton Klisman Soares de Oliveira, William Bonner do Nascimento e Lucas Borges de Almeida - Foto: Divulgação/Polícia Civil

O primeiro alvo da ação, William Bonner, foi preso em sua residência no bairro Monte Verde. O crime pelo qual ele responde foi praticado no dia 05 de novembro de 2018, quando ele roubou d um veículo modelo Hillux de cor prata em um posto de lavagem no bairro Alto da Ressurreição. Além desse roubo, William Bonner é investigado pelo roubo de outro carro, dessa vez um Corolla de cor preta, na tarde da sexta-feira da semana passada no Horto. Ele chegou a usar o Corolla em um roubo a uma residência no bairro Morada do Sol, onde inclusive ameaçou as vítimas, afirmando que seria membro do PCC.





Já a segunda prisão foi de Danton Klisman, que era comparsa de William Bonner. Juntos, os dois roubaram um veículo modelo Onix de cor branca no bairro São Pedro no dia 07 de outubro do ano passado. Os dois foram reconhecidos pelas vítimas durante o curso do inquérito policial.





O último mandado cumprido foi o de Lucas Borges de Almeida, acusado de roubar um veículo modelo Fiat Strada de cor preta no bairro Morada do Sol junto com um comparsa, que foi identificado como sendo Renee Nóbrega. Renee já havia sido preso pela Polinter no mês passado. Além da picape, Lucas também responde pelo roubo de um Jeep Renegade de cor branca no em julho do ano passado em Teresina. O crime acontece na Avenida Lindolfo Monteiro, bairro Horto.

Os três foram encaminhados para a sede da Polinter para os procedimentos legais. A polícia pede que eventuais outras vítimas que reconhecerem os presos como autores de roubos em Teresina, compareçam na sede da Polinter, na Quadra 192 s/n, bairro Dirceu II. As denúncias podem ser feitas também pelos telefones (86) 3216-5305 ou (86) 99586-6531.

Maria Clara Estrêla