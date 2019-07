Preso suspeito de ter roubado arma de PM do Maranhão em bar

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta sexta-feira (26) um dos suspeitos de terem participado de um arrastão em um bar na zona Sul de Teresina e terem subtraído, na ação, a pistola de um PM do Maranhão. O militar estava com a família no estabelecimento quando, por volta das 20 horas de ontem (25), os suspeitos invadiram o local, anunciando um arrastão, e o abordaram quando viram sua arma.



A informação foi confirmada pelo capitão Sousa Lima, comandante da 2ª Companhia de Policiamento do Promorar. Identificado como Antônio Adriano de Araújo, o suspeito foi encontrado em uma residência na Vila do Afegão, bairro Santo Antônio – zona Sul de Teresina. Ao ser interrogado pelos policiais, ele negou todas as acusações, mas a polícia crê que ele tenha participado ativamente do crime porque, além de ter sido apreendido um revólver calibre 38 em seu poder, também foi encontrado com ele um rádio comunicador, usado por grupos criminosos para manterem contato durante uma ação.



Antônio Adriano de Araújo - Foto: Chico Filho/O Dia

“Ele disse que só pilotava o carro dos criminosos, mas uma pessoa que está só dando apoio não vai andar com um rádio comunicador. Isso implica dizer que a ação foi, no mínimo, organizada e que ele tinha como função avisar a seus comparsas que a polícia estava chegando. Como que você vai dizer que uma pessoa dessa não tem participação no crime? Para nós, ficou claro que ele participou ativamente e que estava preparado para informar aos comparsas quando a polícia chegasse e ainda dirigiu o carro que deu fuga”, explica o capitão Sousa Lima.

A pistola roubada do militar do Maranhão foi recuperada em outra residência na região onde Antônio foi preso. Segundo o capitão, já havia informações de que os suspeitos estariam pensando em vender a arma. A polícia disse já ter os nomes de pelos menos mais dois envolvidos na ação e segue em diligências para localizá-los. Quanto a Antônio, ele será autuado por posse ilegal de armas, por conta do revólver calibre 38 que estava em seu poder no momento da prisão.

Entenda

Na noite de ontem, bandidos armados invadiram um bar na altura do quilômetro sete da BR-316, na zona Sul de Teresina. Eles fizeram um arrastão, roubando pelo menos oito celulares, quando viram o PM acompanhado da família e subtraíram sua pistola. Segundo a polícia, eles estavam em um veículo, mas pararam o carro antes do estabelecimento e chegaram ao local a pé. O preso de hoje, Antônio Adriano de Araújo, seria justamente o que teria ficado no veículo informando sobre movimentação policial do lado de fora e pronto para dar fuga.

Maria Clara Estrêla, com informações de Chico Filho