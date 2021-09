Preso suspeito de arrombamentos na região do bairro Vermelha, em Teresina

Um homem identificado como Josualdo Silva Lima, vulgo “Abóbora”, foi preso nesta segunda-feira (6) no bairro Vermelha, zona Sul de Teresina, suspeito de realizar um arrombamento na tarde desse domingo (5) a um comércio localizado no bairro Macaúba.

Segundo a investigação “Abóbora”, atuou na companhia de outro suspeito para entrar no estabelecimento. Hilton Barbosa, chefe de investigação do 3º DP, relevou que a dupla subiu no telhado para ter acesso ao interior do local.

Foto: Divulgação / PC

“Um dos últimos foi realizado ontem por volta das 16h na região da Macaúba. Conseguimos capturar ele nas proximidades do mercado da Vermelha. Ele confessou o crime, confessou o nome da outra pessoa que realizou o delito com ele e foi autuado por furto qualificado. Estamos realizando diligência para prender o segundo indivíduo”, afirmou.

Josualdo é natural do Sul do Estado e já possui passagens pela polícia. “É um indivíduo da região de Regeneração, aprontava por lá, foi preso e ficou recluso na Vereda Grande por furto qualificado. E estava na região da Vermelha praticando alguns arrombamentos”, disse o Hilton Barbosa.

