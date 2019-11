Preso por feminicídio é achado morto em cela na Central de Flagrantes

Ocorpo do preso identificado como Antônio Carvalho do Nascimento, 42 anos, foi encontrado por volta das 22h30 de ontem (24) dentro de uma cela da Central de Flagrantes de Parnaíba. O homem era acusado de assassinar com golpes de faca a ex-companheira na noite do último sábado (23), no município de Murici dos Portelas.



Segundo informações do comandante da Polícia Militar de Parnaíba, coronel Antônio Pacífico, Jéssica Carvalho da Silva, de 23 anos, foi morta com golpes de faca na região do pescoço, em um bar localizado no povoado Canto do Xavier, na zona Rural do município.

“A informação que nós temos é de que ele não aceitava o fim do relacionamento. Ela estava nesse bar, quando ele chegou e desferiu os golpes”, afirma.

Após o crime, a guarnição da Polícia Militar do município iniciou as diligências em busca do ex-companheiro da vítima, que havia se evadido do local. Ao ser preso, Antônio Carvalho do Nascimento caiu da moto e precisou receber curativos em um hospital do município antes de ser encaminhado para a Central de Flagrantes.

Já em custódia da Polícia, o suspeito foi encontrado morto por um dos agentes em uma das celas. A principal suspeita é de que ele tenha cometido suicídio. No entanto, somente após o exame pericial será possível determinar a causa da morte.