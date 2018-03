Preso no Piauí homem acusado de pelo menos 25 homicídios em Pernambuco

Foi preso nesta quarta-feira (28) no município de Redenção do Gurgueia, Jerry Adriani Gomes da Silva, 45 anos, um dos criminosos mais procurados do Estado de Pernambuco e responsável, dentre outros, pela morte do líder do Projeto Caraibas, Fulgêncio da Silva, na década de 1990, e por praticar o primeiro assalto a carro-forte na modalidade conhecida como “novo cangaço”, em 2003. A tática é utilizada até hoje por quadrilhas especializadas em roubos a instituições financeiras.



Jerry Adriani estava escondido na Fazenda Água Viva, em Redenção do Gurgueia, desde dezembro de 2014, quando conseguiu fugir da Penitenciária Barreto Campelo. Ele escapou por um túnel durante uma queda de energia no Complexo Prisional causada por uma explosão na subestação de Recife. Além do homicídio de Fulgêncio da Silva, o acusado também responde na Justiça por mais 24 assassinatos praticados na região de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. A pena a ele imputada é de 47 anos e ele aguarda ainda três julgamentos em júri popular.

Com Jerry Adriani, a polícia apreendeu duas pistolas calibre 380, cinco carregadores, 73 munições calibre 380 e uma espingarda calibre 12, com sete munições. Ele foi encaminhado de volta para Pernambuco por uma força tarefa e se encontra à disposição da Justiça





Maria Clara Estrêla, com informações da Secretaria de Segurança