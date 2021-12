Preso homem considerado líder dos lanceiros em Teresina

Um homem identificado como Ismael Carlos Vieira foi preso na manhã desta quinta-feira (23) no município de Timon/MA durante uma operação deflagrada pelo 1º Distrito Policial de Teresina contra a atuação de lanceiros no centro comercial da Capital.

O delegado titular do 1º DP, Sérgio Alencar, explicou que a prisão aconteceu em uma residência localizada no município de Timon. Na casa, os policiais encontraram um total de 20 máquinas de cartão que eram utilizadas pelo grupo criminoso para realizar transações bancárias com os cartão tomados das vítimas.

Leia também: Guarda Municipal vai atuar contra lanceiros no centro de Teresina

“Eles tomavam os cartões, principalmente de idosos, e utilizam as máquinas para transferir dinheiro das vítimas para contas que eles tinham acesso e também para pagar boletos de compras”, afirmou o delegado. Na casa, foram localizados vários desses cartões.

Delegado Sérgio Alencar (Foto: O Dia)

Para os investigadores, Ismael Vieira era o líder do esquema. Ele transportava diariamente os lanceiros de Timon para Teresina e logo depois retornava para recolher os produtos dos furtos e no final do dia voltada para retornar com os criminosos.

A investigação apontou ainda que mais de 50 lanceiros estão em atuação em Teresina. Além de atuar no centro e em paradas de ônibus, já há ocorrência de crimes praticados no interior de agências bancárias. “As vítimas preferidas deles são pessoas vulneráveis, como idosos que andam sozinhos. E nesse período de final de ano eles aproveitam a grande movimentação no centro”, conclui Sérgio Alencar.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no