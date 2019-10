Preso dribla escola, retira algemas e foge de Fórum em Oeiras

Na última quarta-feira (23), um preso identificado como Gilson Martins dos Santos conseguiu driblar a escolta policial e fugir do Fórum Desembargador Cândido Martins, na cidade de Oeiras, a 271 km de Teresina.



Imagens de câmeras de segurança do Fórum mostram o momento em que o detento usa a ajuda da própria esposa para enganar os dois policiais e empreender fuga.





O vídeo mostra o preso na companhia da esposa e de dois policiais civis andando pelos corredores do fórum do município. Após sair da audiência, o preso para próximo a um bebedouro junto com a esposa e aproveita a distração dos policiais para tirar uma das algemas. A esposa do fugitivo se posiciona entre ele e o policial, impedindo que o agente perceba a ação.

Já sem uma das algemas, o preso caminha tranquilamente em direção à saída do fórum, seguida de perto pela esposa e logo atrás pelos dois policiais. Na calçada do fórum, o detento aproveita a distância da escolta para fugir correndo. Um dos policiais o segue e encurrala o preso em uma rua paralela ao fórum.

O outro policial que compunha a escolta ainda leva alguns segundos até chegar ao local e se posiciona ao lado do outro agente, deixando o caminho livre para o preso empreender fuga junto com a esposa.

Um policial militar que estava próximo no prédio do Ministério Público, ao lado do fórum, aparece para ajudar os policiais civis, mas para em seguida.

Em nota, a Delegacia Geral de Polícia Civil do Piauí informou que o fato ocorrido na cidade de Oeiras será encaminhado a Corregedoria de Polícia Civil, responsável por apurar a conduta dos policiais envolvidos e demais medidas cabíveis ao caso.





Nathalia Amaral