Presa mulher que comandava o tráfico na região da Vila Angélica

Foi presa nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (30) uma mulher identificada como Kassia Kiss Lira dos Santos, 25 anos, suspeita de comandar o tráfico de drogas na região da Vila Angélica e cercanias do bairro Promorar. Ela estava na companhia de um comparsa, de nome Esmael Pereira da Silva, 30 anos, que, segundo a polícia, é foragido da Penitenciária Major César.





Foto: Divulgação/PMPI

Com Kassia, foram apreendidos mais de cinco quilos de maconha, além de dinheiro e celulares roubados. A informação foi repassada pelo major Audivan Nunes, comandante da Força Tarefa da Secretaria de Segurança. “Nós recebemos informações do funcionamento desta boca de fumo na Vila Angélica e quando chegamos ao local, nos deparamos com um aparato de venda de droga para outros traficantes da região. Não houve resistência às abordagens e conseguimos apreender não só material de preparo dos entorpecentes, como também uma boa quantidade de droga”, afirma o major.

Kassia Kiss foi autuada por crime de tráfico de drogas. Seu comparsa, Esmael, também foi autuado e será encaminhado de volta para a Penitenciária Major César, onde cumpria pena por roubo.

Maria Clara Estrêla