Prefeitura troca gestor e Dr. Pessoa confessa desconhecer ato: “perguntem ao Jeová"

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (MDB), surpreendeu jornalistas nesta sexta-feira (06) ao afirmar não ter conhecimento sobre a troca de comando na Superintendência de Ações Administrativas Decentralizadas Sul (SAAD-SUL). Nessa semana, portaria publicada no Diário Oficial do Município com a sua assinatura exonerou Alípio Paiva da função, e nomeou João Victor Alves da Silva para o cargo de superintendente. (Veja vídeo abaixo:)



Foto: Assis Fernandes/ODIA

Questionado sobre a mudança no cargo, Dr. Pessoa demonstrou desconhecer o assunto e afirmou que isso é coisa de Jeová Alencar, o presidente da Câmara, que politicamente foi o responsável pela troca.

“Você perguntou sobre a SAAD-SUL? É com o Jeová Alencar. Eu não tenho nem conhecimento do assunto. É uma atitude do vereador Jeová Alencar, presidente da Câmara Municipal de Teresina. Você é um jornalista inteligente, eu não tenho conhecimento dessa troca. Perguntem ao Jeová Alencar que ele dará a resposta”, disse.

Na segunda-feira (02), em entrevista à imprensa, Jeová chegou a afirmar que a troca no comando da SAAD SUL não tinha relações com problemas na gestão e sim para deixar Alípio livre para auxiliar no processo da sua campanha eleitoral em 2022. O vereador já afirmou que será candidato a deputado estadual no próximo ano.

As palavras de Dr. Pessoa (MDB) reforçam a tese de que ele não tem comando na administração da Prefeitura e delega responsabilidades a pessoas aos quais ele não conhece.

